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Erzurum'da çarpışan araçlardan birisi takla attı: 6 yaralı

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç ters döndü. Kazada 6 kişi yaralandı.

Erzurum'da çarpışan araçlardan birisi takla attı: 6 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç ters döndü. Kazada 6 kişi yaralandı.

Adanan Menderes Mahallesi Şair Nefi Caddesi 69. Sokak'taki kazada A.K'nin kullandığı 25 ACU 229 plakalı otomobil, Ö.K. idaresindeki 25 NB 337 plakalı hafif ticari araçla henüz sebebi bilinmeyen şekilde çarpıştı. Çarpışma sonrası hafif ticari araç takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.K ile araçlardaki diğer 5 kişi şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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