Erzurum'da Bulunan Ceset, Gökhan Atakan Cinayetinin Firari Sanığı Çıktı

Erzurum'da 22 Temmuz 2025 tarihinde ormanlık alanda bedeni tamamen çürümüş olarak bulunan cesedin, Sakarya'da 2006 yılında işlenen Gökhan Atakan cinayetinin firari sanığı Dr. Erdal Bektaş olduğu ortaya çıktı.

Erzurum Adliyesi'ndeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) odasında karar duruşmasına katılan Dr. Erdal Bektaş'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması sonrasında kaçmıştı. Şahıs 48 gün sonra ormanlık alanda ölü bulundu.

Ceset nasıl bulunmuştu

Eski Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Alaattin Karaca, ormanlık alanda koşu yaparken ağaç dibinde bir ceset görünce polisi aradı. Aldığı ihbar üzerine Palandöken ve Aziziye ilçelerini birbirine bağlayan Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı'na yakın alandaki ormanlık alana gelen polis, bedeni tamamen çürümüş bir erkek cesedi buldu. Cesedin bulunduğu alanı muhafaza altına alan ve inceleme yapan polis ekipleri, şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlatmıştı. Ceset, incelemeler sonrası ambulansla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. - ERZURUM