Erzurum'da boğazı kesilerek öldürülen şahsın kimliği belirlendi, cinayetin şüphelisi yakalandı

Erzurum'da boğazı kesilerek öldürülen kişinin kimliği belirlenirken, cinayet şüphelisi yakalandı.

Rabia Ana Mahallesi Evliya Çelebi Sokak üzerinde yerde hareketsiz halde yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olayın ardından tahkikatı genişleten polis ekipleri ölen şahsın Erdem Özengiz olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada olayın failinin Nuri Ö. olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi yapılan operasyonla gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin cinayeti itiraf ettiği ve namus meselesi yüzünden cinayeti işlediğini söyledi. - ERZURUM

