Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Erzurum'dan Kars'a ördek avlamak için gelen baba, kazara ördek yerine oğlunu vurdu.



Edinilen bilgilere göre, Erzurum'un Oltu ilçesinden Kars'ın Selim ilçesine ördek avlamak için gelen bir grup, ördek avlamak için avlanmaya başladı. Av sırasında M.K. (53), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu oğlu M.A.K.'yı (16) kazara vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Göğsünden ağır yaralanan M.A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından baba M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma olayda kullanılan tüfeğe de el koydu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.