Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü
Erzurum'dan Kars'a ördek avlamak için gelen baba, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu 16 yaşındaki oğlu M.A.K.'yı kazara vurdu. Göğsünden ağır yaralanan M.A.K.'yı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olayda kullanılan tüfeğe el koyuldu.
- Erzurum'un Oltu ilçesinden Kars'ın Selim ilçesine ördek avlamak için gelen bir grup avlanmaya başladı.
- Av sırasında M.K. (53), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu oğlu M.A.K.'yı (16) kazara vurdu.
- M.A.K. göğsünden ağır yaralandı ve Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- M.A.K. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
- Baba M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve olayda kullanılan tüfeğe el konuldu.
- Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Erzurum'dan Kars'a ördek avlamak için gelen baba, kazara ördek yerine oğlunu vurdu.
Edinilen bilgilere göre, Erzurum'un Oltu ilçesinden Kars'ın Selim ilçesine ördek avlamak için gelen bir grup, ördek avlamak için avlanmaya başladı. Av sırasında M.K. (53), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu oğlu M.A.K.'yı (16) kazara vurdu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Göğsünden ağır yaralanan M.A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
BABA GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından baba M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma olayda kullanılan tüfeğe de el koydu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.