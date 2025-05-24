Erzurum'da Asansör Boşluğuna Düşen Kuş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Erzurum'da Asansör Boşluğuna Düşen Kuş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Aşkale ilçesinde asansör boşluğuna düşen bir kuş, çocukların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kuş doğaya salınırken, çocukların mutluluğu dikkat çekti.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde asansör boşluğuna düşen kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Aşkale ilçesi Cahit Aybar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Aşkale Güvendik Evler sitesindeki asansör boşluğunda kuş sesi duyan çocuklar, asansör boşluğuna bir kuşun düştüğünü fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yaklaşık bir 5 dakikalık çalışması sonrasında kuş bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kuş doğaya salınırken, çocuklar itfaiye ekiplerine, itfaiye ekipleri ise duyarlılıklarından dolayı çocuklara teşekkür etti.

Kurtarılan kuş, doğaya salınırken, çocuklardaki mutluluk görülmeye değerdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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