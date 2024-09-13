Erzurum'da Alkol Yasaklarına Uymayan 67 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

Erzurum'da "Valilik Emri" ile başlatılan açık alanda alkol yasağına uymayan 67 şahsa ceza kesildi.

Geçtiğimiz günlerde Valilik Genel Emri ile il sınırları içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde açıkta alkol alınmasının engellenmesine dair bir karar yayınlanmıştı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan son kontrollerde; 09-13 Eylül 2024 tarihleri arasında toplam 67 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesinde geçen emre aykırı davranıştan idari yaptırım cezası uygulandı. - ERZURUM