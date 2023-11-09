Erzurum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 şüpheli tutuklandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'da akrabalar arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi mahkemece tutuklandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Alibezirgan Mahallesi'nde, akrabalar arasında alacak verecek yüzünden çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve şüpheliler Erzurum Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden Süha K., Befa K., Fakirullah K., Murat K. ve Sefa K., sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adalet Sarayına getirildi. Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinden sonra hakim karşısına çıkarılan şüpheliler Süha K. ve Befa K. tutuklandı. Diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. - ERZURUM