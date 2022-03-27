Erzurum'da 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Haberler

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Erzurum'da 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzurum'da 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor Erzurum'da hafta içi etkili olan kar yağışı sonrası halen 325 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

ERZURUM - Erzurum'da hafta içi etkili olan kar yağışı sonrası halen 325 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kardan kapalı yolları açmak için gece gündüz seferber olmuş durumda.

Yurt genelinde hafta içi aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası Erzurum'da halen 325 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadı. Karayolları ekipleri ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler gece gündüz demeden yolları açmak için adeta seferber oldu.

Yolları kapalı olan mahallelerde hastalanan vatandaşlar için kar üstü ambulanslar devreye girerken Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler acil durumlarda karla yoğun bir mücadele vererek ambulansları hastalara ulaştırıyor.

Havaların mevsim normallerine dönmeye başladığı hafta sonunda çalışmalar devam ederken hafta başında yolu kapalı mahallenin kalmaması adına büyük mücadele veriliyor.

Erzurum'da 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - 3. Sayfa

Erzurum, kar, 3. Sayfa, Haberler

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