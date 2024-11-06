Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da 210 Aranan Şahıs Yakalandı

Erzurum'da 210 Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün son bir ay içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalarda 210 aranan şahıs yakalandı. Ele geçirilen silahlar ve aletlerle birlikte çeşitli suçlardan ceza almış kişilerin yakalanması sağlandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda 210 aranan şahsın yakalandığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Ekim ayı içerisinde yapılan uygulamalarda; Kasten Öldürme suçundan 27 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından 24 yıl 21 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, Kitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 22 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, Nitelikli Cinsel İstismar suçundan 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 15 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs,

Kasten Öldürme suçundan 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası 1 şahıs başta olmak üzere toplam 210 aranan şahsın yakalanması sağlandı.

Aynı dönemde yapılan uygulamalarda, 20 adet Ruhsatsız silah, 14 adet kurusıkı tabanca, 7 adet av tüfeği, 229 adet fişek ve 212 adet delici-kesici alet ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

Ülkede artık seçim yapılmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ MALMÖ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Malmö maçı nereden izlenir? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 169. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! Alfabe değişecek mi, yeni alfabe kaç harf olacak? 7 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Kova, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 7 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.