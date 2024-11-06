Erzurum'da 210 Aranan Şahıs Yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda 210 aranan şahsın yakalandığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Ekim ayı içerisinde yapılan uygulamalarda; Kasten Öldürme suçundan 27 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından 24 yıl 21 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, Kitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 22 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, Nitelikli Cinsel İstismar suçundan 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 15 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs,

Kasten Öldürme suçundan 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası 1 şahıs başta olmak üzere toplam 210 aranan şahsın yakalanması sağlandı.

Aynı dönemde yapılan uygulamalarda, 20 adet Ruhsatsız silah, 14 adet kurusıkı tabanca, 7 adet av tüfeği, 229 adet fişek ve 212 adet delici-kesici alet ele geçirildi. - ERZURUM