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Erzurum'da 10-14 Ekim Tarihleri Arasında Etkinlikler Yasaklandı

Erzurum'da 10-14 Ekim Tarihleri Arasında Etkinlikler Yasaklandı
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Erzurum Valiliği, 10-14 Ekim 2024 tarihleri arasında toplantı, yürüyüş ve benzeri etkinliklere kısıtlama getiren bir yasaklama kararı aldı. Yasak, çeşitli ilçelerde de geçerli olacak.

Erzurum Valiliği yayınladığı yasaklama kararı ile 10-14 Ekim 2024 tarihleri arasında toplantı, yürüyüş, basın açıklaması ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi.

Valilik tarafından yayınlanan yasaklama kararında şöyle denildi, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 13.10.2024 tarihinde Diyarbakır ilinde yapılması planlanan mitinge katılım amacıyla Diyarbakır iline gidebilecek kişi ya da grupların il merkezimiz ile Çat, Hınıs, Karaçoban, Karayazı ve Tekman (Jandarma sorumluluk bölgesi dahil) ilçelerimize giriş ve çıkışlarının; il merkezimiz ve belirtilen ilçelerimizde gerçekleşebilecek açık ve kapalı alanlarda yapılmak istenilen (toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma vb.) her türlü eylem 10.10.2024 Perşembe günü saat 08.00'den 14.10.2024 Pazartesi günü saat 08.00'a kadar (4) gün süreyle yasaklanmıştır." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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