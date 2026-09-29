Erzurum Aziziye'de otomobil, 19 yaşındaki Irak uyruklu genç kızı ağır yaraladı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 19 yaşındaki Irak uyruklu genç kız ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, E-80 kara yolu Ilıca yolu istikameti Hacı İbrahim Efendi Camisi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki Irak uyruklu F.S.'ye, sürücüsünün kimliği ve ismi henüz öğrenilemeyen 25 AFS 206 plakalı binek otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak yola düşen genç kız ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bilinci kapalı olan ve ilk müdahalesi yapılan F.S., ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı