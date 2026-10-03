Erzurum Aşkale'de tır, kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kazada can kaybı yaşanmadı

Erzurum Aşkale'de tır, kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kazada can kaybı yaşanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Aşkale'de Tepebaşı mevkiinde yağış sonrası kayganlaşan yolda 1 tır, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu, kısa süre trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde 1 tır, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Yağışın ardından kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 tır, 1 kamyon ve 2 otomobil birbirine çarptı.
Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin titiz çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.