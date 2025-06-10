Erzurum-Artvin Karayolunda Trafik Tehlikesi: İki Sürücünün Kural Tanımaz Davranışları Kaydedildi

Erzurum-Artvin Karayolunda Trafik Tehlikesi: İki Sürücünün Kural Tanımaz Davranışları Kaydedildi
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Erzurum-Artvin karayolunda araç kamerasına yansıyan görüntülerde, iki sürücünün tehlikeli ve kural tanımaz hareketleri dikkat çekti. Hatalı sollama ve dikkatsiz direksiyon kullanımıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzurum- Artvin karayolunda araç kamerasına yansıyan görüntüler, trafikte yaşanan tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Aynı saatler içerisinde kaydedilen görüntülerde, iki farklı sürücünün kural tanımaz davranışları dikkat çekti.

İlk görüntüde, bir sürücünün hatalı sollama yaparak karşı şeride geçtiği ve bu sırada diğer araçlarla burun buruna geldiği görüldü. Bu tehlikeli manevranın ardından saniyeler içinde muhtemel bir faciadan dönüldü.

İkinci görüntüde ise bir başka sürücü, seyir halindeki bir aracın önüne aniden direksiyon kırarak geçti. Üstelik bu sırada telefonla konuştuğu da görüntülere yansıdı. Her iki sürücünün de yüksek hızla seyretmesi, muhtemel kazaların boyutunu daha da büyütebilirdi.

Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve can güvenliğini tehlikeye atmaktan kaçınmaları konusunda uyardı. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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