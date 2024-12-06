Erzurum-Artvin Karayolu'ndaki Oltu Viyadüğü Sürücüler İçin Tehlike Arz Ediyor
Son bir ayda 2 ölümlü ve 2 maddi hasarlı kaza yaşanan Oltu viyadüğünde bugün bir tır kayarak trafik akışını engelledi. Sürücü yaralanmadan kurtulurken, vatandaşlar viyüttte önlem alınmasını talep etti.
Erzurum- Artvin karayolu üzerinde bulunan Oltu viyadüğü sürücülerin kabusu oldu.
Son bir ay içerisinde 2 ölümlü 2 maddi hasarlı kazanın yaşandığı bölgede bugünde Tır virajı alamayarak makaslandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Uzundere istikametine seyreden 38 ZL 969 plakalı Tır buzlanan yolda kayarak yolu trafiğe kapattı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tır yolu trafiğe tamamen kapattı. Bariyerlere çarparak durabilen Tır'da sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Vatandaşlar, son bir ay içerisinde aynı yerde yaşanan dördüncü kaza olduğunu belirterek viyadükte tedbir alınmasını istediler. - ERZURUM