Haberler

Erzincan-Sivas karayoluna çığ düştü

Erzincan-Sivas karayoluna çığ düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan-Sivas karayolu Kızıldağ Geçidi mevkiine düşen çığ nedeniyle ulaşım durdu. Karayolları ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Temizlik çalışmaları başlatıldı ve araçlar bekletildi.

Erzincan- Sivas karayolu Kızıldağ Geçidi mevkiine çığ düştü, yol ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan- Sivas karayoluna gece saatlerinde düşen çığ nedeniyle ulaşım durdu. İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, yolun tek şeridinde geçiş sağlanmaya başlandı.

Olumsuz bir durumun yaşanmadığı bölgede, temizlik çalışması başlatıldı. Erzincan'dan Sivas istikametine giden araçlar Üniversite Kavşağı'nda durdurularak bekletildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Elazığ'da ev yangını: Engelli genç kız hayatını kaybetti

Engelli genç kızın kahreden sonu
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?