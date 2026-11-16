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Erzincan polisi 320 vatandaşa siber bilgilendirme yaptı, 200 öğrenci yarıştı

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Erzincan polisi 320 vatandaşa siber bilgilendirme yaptı, 200 öğrenci yarıştı
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Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince SİBERAY Programı kapsamında 320 vatandaşa siber güvenlik bilgilendirmesi yapıldı. Programda 200 öğrenciyle düzenlenen yarışmayla farkındalığın artırılması amaçlandı.

Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince SİBERAY Programı kapsamında 320 vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Program kapsamında ayrıca 200 öğrencinin katılımıyla "Dijital Kahramanlar İş Başında" temalı yarışma düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında üniversite öğrencileri, mahalle muhtarları, öğrenci velileri ve vatandaşlara teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, siber suçlar ve siber güvenlik konularında bilgi verildi.

Düzenlenen faaliyetlerle toplumda siber güvenlik bilincinin artırılması ve özellikle çocuklar ile gençlerin dijital dünyadaki risklere karşı bilinçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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