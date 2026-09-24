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Erzincan merkezli 6,9'luk deprem tatbikatında 1052 personel görev aldı

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Erzincan merkezli 6,9'luk deprem tatbikatında 1052 personel görev aldı
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Erzincan AFAD koordinasyonunda düzenlenen bölge düzeyindeki deprem tatbikatına Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli'den ekipler katıldı. Senaryoya göre 13.00'te Erzincan merkezli 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi; tatbikatta 1052 personel ve 207 araç görev aldı.

Erzincan'da afetlere hazırlık ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla bölge düzeyinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda düzenlenen tatbikata Erzincan'ın yanı sıra Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli'den ekipler katıldı.

Toplam bin 52 personel ve 207 aracın görev aldığı tatbikatta, kent merkezi ve ilçelerde olası deprem sonrasında yürütülecek müdahale çalışmaları uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosuna göre saat 13.00'te Erzincan merkezli 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Senaryonun ardından Erzincan ve ilçelerindeki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri devreye alındı, ilk 30 dakika içerisinde kriz merkezleri toplandı.

Görevlendirilen ekipler sahaya intikal ederek arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladı.

Tatbikatta ambulans, afet müdahale ve itfaiye araçlarının yanı sıra güvenlik güçleri ve arama-kurtarma ekipleri de görev aldı.

Çalışmada haberleşme, kurumlar arası koordinasyon, karar alma, arama-kurtarma, sağlık hizmetleri, barınma, tahliye ve KBRN müdahalesi gibi afet yönetiminin farklı aşamaları test edildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, tatbikatın amacının olası afet öncesinde eksiklikleri tespit etmek ve kurumların birlikte çalışma kapasitesini geliştirmek olduğunu belirtti.

Aydoğdu, gerçek bir afet durumunda hızlı, doğru ve koordineli müdahalenin sağlanabilmesi için bu tür tatbikatların önem taşıdığını ifade ederek çalışmaya katkı sunan kurum, personel ve saha ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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