Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan Kemah'ta traktör altında sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Kemah'ta traktör altında sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye kurtardı Haber Videosunu İzle
Erzincan Kemah'ta traktör altında sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye kurtardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Kemah'a bağlı Olukpınar köyü mevkisinde yan yatan traktörün altında sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde devrilen traktörün altında sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kemah ilçesine bağlı Olukpınar köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazası üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, Cafer Başer'in kullandığı 23 DY 430 plakalı traktörün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattığı belirlendi.

Traktörün altında kalarak sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fransa'daki yağmacıya 'Yaptığın haram' dedi! Kadının cevabı şaşırttı

Yağmalarken yakalandı! "Haram" uyarısına bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Togg'dan yeni tasarım sürprizi! 7 farklı renk seçeneği

Togg'un yeni tasarımı görücüye çıktı! İşte dikkat çeken detay
Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar

Kira borcu için gittiler! Fenomenin evinden çıkanlar polisi şoke etti
Koruma kararı vardı, tüfeği tutukluk yapınca bacaklarından vurdu! Yargıtay 15 yıllık cezayı bozdu

Tüfeği tutukluk yapınca tabancayla vurdu! 15 yıllık ceza bozuldu
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar

Ülkede inanılmaz boyutta altın rezervi keşfedildi! Ekonomi şahlanacak
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı! Sürücü hayatını kaybetti, 2 yaralı

Refüjü aşan TIR karşı şeritteki otomobile çarptı! Sürücü öldü
Japonya’da 7 büyüklüğünde deprem! Tam 1000 kilometre öteden hissedildi

Japonya'da yer yerinden oynadı! Tam 1000 kilometre öteden hissedildi
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor

102 yıldır şifa dağıtıyordu! Alınan karar bir ilimizi ayağa kaldırdı