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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi

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Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Balkırı köyünde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi. Yangına köy sakinleri ve askerler müdahale etti ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Balkırı köyünde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Balkırı köyünde Latif Koyun'a ait evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın korkuya neden oldu. Yangına ilk etapta köy sakinleri ve Başbağlar ve Başpınar Karakolunda görevli askerler müdahale etti.

Köye itfaiye ekiplerinin ulaşmasıyla birlikte yangın civar evlere sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Yangında büyük bir bölümünde hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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