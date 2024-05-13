Erzincan'ın Kemah ilçesinde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde bulunan Aydos yaylasında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sağanak yağış ve derelerde yükselen su seviyesi yüzünden Aydos yaylasına giden 6 kişi mahsur kaldı. Vatandaşlar telefonla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiler. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollü çalışması sonucu mahsur kalan 6 kişi bulundukları yerden alınarak ilçe merkezine getirildi.

Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - ERZİNCAN