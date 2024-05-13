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Erzincan'ın Kemah ilçesinde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

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Erzincan'ın Kemah ilçesinde bulunan Aydos yaylasında mahsur kalan 6 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağanak yağış ve yükselen su seviyesi nedeniyle mahsur kalan kişiler, kontrollü bir şekilde kurtarılarak ilçe merkezine getirildi. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde bulunan Aydos yaylasında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sağanak yağış ve derelerde yükselen su seviyesi yüzünden Aydos yaylasına giden 6 kişi mahsur kaldı. Vatandaşlar telefonla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiler. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollü çalışması sonucu mahsur kalan 6 kişi bulundukları yerden alınarak ilçe merkezine getirildi.

Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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