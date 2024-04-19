Erzincan'daki maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Erzincan İliç'teki altın madeninde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonrası aranan 9 işçiden birisinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Acı gelişme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından duyuruldu. Bayraktar "Tüm canlarımıza ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren altın madenindeki heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldı. Kaza sonrası 5 Nisan'da bir işçinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı.
"BİR İŞÇİ KARDEŞİMİZE DAHA ULAŞTIK"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maden sahasındaki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verirken acı gelişmeyi duyurdu. Kazanın gerçekleştiği 13 Şubat'tan bu yana arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anımsatan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:
"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları neticesinde bu sabah bir işçi kardeşimize daha ulaştık. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tüm canlarımıza ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz."
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Cansız bedenine ulaşılan işçinin Adnan Keklik olduğu tespit edildi. Keklik'in naaşı çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Toprak altındaki 7 işçiye daha ulaşılmaya çalışılıyor.