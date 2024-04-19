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Erzincan'daki maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Erzincan İliç'teki altın madeninde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonrası aranan 9 işçiden birisinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Acı gelişme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından duyuruldu. Bayraktar "Tüm canlarımıza ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren altın madenindeki heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldı. Kaza sonrası 5 Nisan'da bir işçinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı.

"BİR İŞÇİ KARDEŞİMİZE DAHA ULAŞTIK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maden sahasındaki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verirken acı gelişmeyi duyurdu. Kazanın gerçekleştiği 13 Şubat'tan bu yana arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anımsatan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları neticesinde bu sabah bir işçi kardeşimize daha ulaştık. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tüm canlarımıza ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Erzincan'daki maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Cansız bedenine ulaşılan işçinin Adnan Keklik olduğu tespit edildi. Keklik'in naaşı çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Toprak altındaki 7 işçiye daha ulaşılmaya çalışılıyor.

Erzincan'daki maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'daki maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Sosyal Medya Erzincan Maden İliç 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Kara_kalem:

HER ŞEY GİBİ BUDA ÇOK ÇABUK UNUTULDU İŞTE TİPİK TÜRKİYE YAZIK ACI DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR MALESEF GİDEN GİTTİ NE KONUSU KALDI NE SORUMLUSU HABER DEĞERİ DAHİ KALMADI… ŞU BAŞKA BİR ÜLKEDE OLSAYDI YER YERİNDEN OYNARDI.İSTİFALAR HÜKÜMETTE İNFİAL OLURDU.

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Marko Apostolidis:

canlı olsaydı şaşardım bunca zaman neden acından ölmedi diye....

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Firat Tas:

Kim hesap verdi yada verecek yoksa Soma'da olduğu gibi maden faciasını protesto edenler tekmelenecek mi

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