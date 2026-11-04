Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekim ayında 223 olayın yüzde 99,2'sini aydınlattı

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Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca ekim ayında yürütülen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık, narkotik ve terörle mücadele faaliyetlerinde meydana gelen 223 olayın yüzde 99,2'si aydınlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekim ayında 97 asayiş, 6 kabahat, 96 takibi gereken, 6 kaçakçılık, 12 narkotik, 3 siber ve 3 terör olayı meydana geldi.

Asayiş uygulamalarında 118 bin 857 kişi ile 42 bin 388 aracın sorgulaması yapıldı. Çalışmalarda 333 aranan kişi ve 14 aranan araç yakalanırken, kayıp olarak aranan 5 kişi bulundu.

Uygulamalarda 1 tabanca, 31 tabanca mühimmatı, 7 av tüfeği, 43 av tüfeği mühimmatı ve 2 bıçak ele geçirildi.

Terörle mücadele çalışmaları kapsamında sosyal medya üzerinden TKP-ML terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde 11 bin 435 araç kontrol edildi, 5 bin 932 kişinin sorgulaması yapıldı. Kural ihlali nedeniyle 316 araç ve kişi hakkında toplam 3 milyon 509 bin 669 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 14 aranan araç ve 4 aranan kişi yakalanırken, alkollü araç kullandığı belirlenen 9 sürücünün ehliyetine el konuldu, 98 araç trafikten men edildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 56 sosyal medya hesabı üzerinde inceleme yapıldı. Suç unsuru tespit edilen 26 hesap ve kişi hakkında işlem gerçekleştirildi. Ayrıca müstehcen içerikli 15 ve yasa dışı bahis içerikli 432 paylaşımın bulunduğu toplam 447 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

Vatandaşların siber suçlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetlerinde 421 kişiye bilgi verildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 6 operasyonda 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 40 litre etil alkol, 15 litre kaçak alkol, 8 kazı malzemesi, 1 kurusıkı tabanca, 6 mühimmat, 8 sikke, 3 senet, 3 cep telefonu ve 1 damga pulu ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 12 operasyonda ise 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 450 gram kubar esrar, 4 gram toz esrar, 25 gram metamfetamin, 468 gram bonzai, 13 gram skunk ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı