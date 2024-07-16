Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nden Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Eğitimi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğünce, emniyet personellerine profesyonel bir anlayışla görev yapmasının sağlanması amacı ile polis vazife ve salahiyetleri kanunu eğitimi verildi.

Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Salonunda düzenlenen eğitimde Emniyet Amiri Mustafa Sait Polat ve Komiser Çağlar Çelik, 9,10,11,12 temmuz tarihlerinde her güne farklı personel katılacak şekilde merkez kadroda görev yapan 181 personele polis vazife ve salahiyet kanunu eğitimi verdi. - ERZİNCAN