Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nden Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Eğitimi
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından, emniyet personellerine profesyonel bir anlayışla görev yapmaları için polis vazife ve salahiyet kanunu eğitimi verildi. Eğitimde 181 personele eğitim verildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğünce, emniyet personellerine profesyonel bir anlayışla görev yapmasının sağlanması amacı ile polis vazife ve salahiyetleri kanunu eğitimi verildi.
Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Salonunda düzenlenen eğitimde Emniyet Amiri Mustafa Sait Polat ve Komiser Çağlar Çelik, 9,10,11,12 temmuz tarihlerinde her güne farklı personel katılacak şekilde merkez kadroda görev yapan 181 personele polis vazife ve salahiyet kanunu eğitimi verdi. - ERZİNCAN