Traktörünü köyden çıkarmayan adama, İstanbul ve Erzincan'dan 6 ceza geldi: O kadar yolu bu araçla nasıl gideyim?

Elazığ'da merkeze bağlı Muratçık köyünde yaşayan İsmail Özel'in köyden dışarı çıkmamasına rağmen şahsına ait traktöre Erzincan'da 1 ve İstanbul Avrasya Tünelinden ise 5 ceza kesildi. Durumu fark eden Özel, "Traktör ile Erzincan'dan İstanbul'a nasıl gideyim ben? Cezaları öğrendikten sonra adliyeye giderek Sulh Ceza Mahkemesine başvurdum. Avrasya Tünelinde zirai araçların yasak olmasına rağmen, ceza gelmesine çok şaşırdım" dedi.

Elazığ'ın merkeze bağlı Muratçık köyünde yaşayan 53 yaşındaki İsmail Özel, yediği cezaları görünce hayatının şokunu yaşadı. E-Devlet üzerinden gelen tebligatı açan Özel, traktörüyle köy sınırlarının dışına çıkmaması rağmen Erzincan'dan bin 823 lira ve İstanbul Avrasya Tüneli'nden 3 ceza kesildiğini gördü.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Durumun şokunu atlatan Özel, soluğu adliye binasında alarak suç duyurusunda bulundu. Şahsına ait 23 AB 507 plakalı traktörüyle köy sınırlarının dışına çıkmadığını ifade eden İsmail Özel, bir hafta içerisinde traktör ile İstanbul'a gitmesinin imkansız olduğunu ve cezalar karşısında şaşırdığını söyledi. Öte yandan 17.09.2022 tarihinde 3 saniye ara ile 2 ceza daha kesilmesi ile Avrasya Tüneli'nden gelen cezanın 5 olduğu öğrenildi.

"TRAKTÖR İLE ERZİNCAN'DAN İSTANBUL'A NASIL GİDEYİM?"

Muratçık köyü sınırlarının dışına çıkmadığını aktaran İsmail Özel, "9'uncu ayın 5'inde E-Devletten Erzincan'da traktörümün bin 823 lira cezaya çarptırıldığını gördüm. 9'uncu ayın 9'unda da Avrasya Tünelinde traktörümün 3 defa kaçak giriş yapıldığını E-Devletime gelen tebligattan öğrendim. Toplamda, 2 bin liraya yakın ceza yedim. Traktör ile Erzincan'dan İstanbul'a nasıl gideyim ben. Cezaları öğrendikten sonra adliyeye giderek Sulh Ceza Mahkemesine başvurdum. Avrasya Tünelinde zirai araçların yasak olmasına rağmen, ceza gelmesine çok şaşırdım" dedi.