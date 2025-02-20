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Erzincan-Erzurum Karayolunda Zincirleme Trafik Kazası

Erzincan-Erzurum Karayolunda Zincirleme Trafik Kazası
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Erzincan-Erzurum karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri yaralıya müdahale etti ve yol trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan- Erzurum karayolu Sansa Deresi mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazada bir kişi hafif yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Erzincan-Erzurum karayolu Sansa Deresi mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı, zincirleme trafik kazasına neden oldu. Üç aracın karıştığı kazada maddi hasar meydana gelirken, kazada bir kişi hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ekipleri, yaralıya ayakta müdahale etti. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, ekiplerin müdahalesiyle yol tekrar trafiğe açıldı. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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