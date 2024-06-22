Erzincan'da yıldırım çarpması sonucu çoban hayatını kaybetti, 43 kuzu telef oldu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yıldırım çarpması nedeniyle Afganistan uyruklu çoban hayatını kaybetti, 43 kuzu telef oldu.

Olay, Tercan'a bağlı Küllüce köyü merasında yaşandı. Alınan bilgiye göre, merada kuzuları otlatan Afganistan uyruklu Feyzullah Kasımi (19) yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yıldırımın düştüğü alanda bulunan 43 kuzu ise telef oldu.

Olay yerinde jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri incelemede bulundu. Hayatını kaybeden çobanın cenazesi Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ERZİNCAN