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Erzincan'da Çocuğun Üzerine Kaynar Yağ Döküldü

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Erzincan’da evde üzerine kaynar yağ dökülen 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Erzincan'da evde üzerine kaynar yağ dökülen 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, kent merkezindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evde bulunduğu sırada üzerine kaynar yağ dökülen 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumuyla ilgili henüz bilgi verilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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