Erzincan'da Uyuşturucu Tacirlerine Şok Baskın

Erzincan polisi, uyuşturucu tacirlerini hedef alan bir operasyon düzenledi. Dairede bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonu izleyen vatandaşlar Narkotik ekiplerine alkışlarla destek verdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla uyuşturucu tacirlerinin bulunduğu Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki bir daireye şok baskın yaptı. Dairede bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken 1 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonu dışarıdan izleyen vatandaşlar şüphelilerin binadan çıkarılışları sırasında Narkotik polislerini alkışlayarak "helal olsun" şeklinde destek tezahüratında bulundular.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ERZİNCAN

