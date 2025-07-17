Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 56,85 Gram Bonzai Ele Geçirildi
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili yaptığı operasyonda 56,85 gram bonzai ele geçirdi ve 2 kişiyi gözaltına aldı.
Erzincan'da polisin yaptığı çalışmalarda 56,85 gram bonzai ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 56,85 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Konu ile alakalı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa