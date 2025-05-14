Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Erzincan'da uyuşturucu kullanmak suçundan 2 kişiye işlem yapılırken 1 kişide uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; F.M.C. ve Y.A. isimli şahıslardan 1 parça halinde kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda F.M.C. ve Y.A. isimli şahıslar uyuşturucu maddeyi B.D. isimli şahıstan temin ettiklerini beyan etmeleri üzerine; B.D. isimli şahıstan 2 parça halinde kağıda emdirilmiş bonzai ve 1 adet içime hazır halde uç yapılmış sigara ve suçtan gelir olarak elde edilen bin TL para ele geçirildi.

F.M.C. ve Y.A. isimli şahıslara T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçundan işlem yapılırken B.D. isimli şahsa ise T.C.K. 188. maddesi " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçu kapsamında işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN