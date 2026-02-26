Haberler

Erzincan'da üniversite öğrencilerine "SİBERAY" semineri

Güncelleme:
Erzincan Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine siber suçlar ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirme semineri düzenledi. 'SİBERAY' programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık konularında da bilgi verildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince, siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi ve vatandaşların dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen "SİBERAY" programı kapsamında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Program çerçevesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve öğretim görevlilerine seminer verildi.

Seminerde katılımcılara teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, siber suçlar ve siber zorbalık konularında bilgi aktarıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, dijital ortamda güvenliğin sağlanmasına yönelik farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - ERZİNCAN

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

