Erzincan'da trafonun patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Aras Edaş) personeli 2 kişi, trafonun patlamasıyla yanarak yaralandı.

Olay, Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Çilhoroz köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre köyde ki kömür ocağının trafosu bir anda patlayarak yanmaya başladı. Bu esnada trafonun bakımını yapan Aras Edaş çalışanları Mehmet Han C. ile Ali Emre A. yangından etkilenerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar ilk olarak Çayırlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Trabzon'a sevk edilen yaralıların özellikle yüzünde, ellerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Yaralıların tedavisi Trabzon Devlet Hastanesinde sürüyor. - ERZİNCAN