Erzincan'da Trafik Kazası: Motosiklet Yaya ile Çarpıştı, 2 Yaralı

Erzincan'da motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 13 Şubat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 ABJ 568 plakalı motosiklet, yolun karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi ambulans ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ERZİNCAN