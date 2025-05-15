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Erzincan'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Erzincan'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Erzincan merkezinde Tofaş marka otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine ambulans sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da Tofaş marka otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 ABS 775 plakalı motosiklet ile 24 AR 925 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yakınındaki başka bir otomobile daha çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü S.P. yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemede bulunurken, kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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