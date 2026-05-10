Erzincan'da otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı

Erzincan'da kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı. Sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı, yaralıların durumu stabil.

Kaza, Gazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 24 AG 772 plakalı otomobil, yol kenarındaki bir evin duvarına çarptıktan sonra bahçeye devrilerek ters döndü.

Kazada araçta bulunan sürücü G.C. ile yolcu C.D. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
