Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesine bağlı Kanlıtaş köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 29 AAT 804 plakalı otomobil, Refahiye-Sivas kara yolunun Çobanlı rampası mevkiinde, S.M.'nin kullandığı 34 JV 9389 plakalı başka bir otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü S.M., yanında bulunan S.M., E.M. ve 1 yaşındaki H.S.M.'yi Refahiye Devlet Hastanesine sevk etti.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN