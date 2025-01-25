Erzincan'da Trafik Denetimlerine Yönelik Eğitim Düzenlendi
Erzincan Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyonu, personeline 'Trafik Denetimlerinde Halkla İlişkiler' eğitimi verdi. Eğitimin içerikleri arasında etkili iletişim ve stres yönetimi yer aldı.
Erzincan Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personelince, "Trafik Denetimlerinde Halkla İlişkiler" eğitimi verildi
"Trafik Denetimlerinde Halkla İlişkiler Eğitimi" kapsamında Refahiye Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Önder Sakal'ın katılımıyla görevli personele yönelik; "Polis- Halkla İlişkiler, Stres Öfke ve Baş Edebilme Yöntemleri, Etkili İletişim" konularında seminer düzenlendi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa