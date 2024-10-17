Erzincan'da Tır Devrildi, Sürücü AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, devrilen tırın içinde sıkıştı. AFAD ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, gece saat 01. 00 sıralarında Sivas - Refahiye yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 27 BJT 93 plakalı tır yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada tır sürücüsü araçta sıkıştı. AFAD ekiplerince kurtarılan sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. - ERZİNCAN