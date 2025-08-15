Erzincan'da Taş Duvar Yapımında 2 İşçi Yaralandı

Erzincan'da Taş Duvar Yapımında 2 İşçi Yaralandı
Erzincan-Çayırlı yolunda taş duvar yapımı sırasında devrilen duvarın altında kalan 2 işçi yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçilerin durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Erzincan- Çayırlı yolunda taş duvar yapımı işinde çalışan 2 işçi üzerlerine taş düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Devekorusu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol kenarına taştan duvar yapan işçiler, duvarın devrilmesiyle üzerlerine düşen taş parçaları nedeniyle yaralandı. 2 işçi ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan işçiler Fatih K., ve Nurullah Ç.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili taş duvar işinde çalışan diğer işçilerin ifadelerine başvurdu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
