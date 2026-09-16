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Erzincan’da şüphelilerin mide ve bağırsaklarından 2 kilo 675 gram afyon sakızı çıktı

Erzincan’da şüphelilerin mide ve bağırsaklarından 2 kilo 675 gram afyon sakızı çıktı
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Erzincan’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında 276 kapsül halinde 2 kilo 675 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında 276 kapsül halinde 2 kilo 675 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen aramalarda, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri yutma yöntemiyle taşıdığı belirlendi.

Şüphelilerin mide ve bağırsaklarından kapsül şeklinde 276 parça halinde toplam 2 kilo 675 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca şüphelilerden birinin oturduğu koltukta 11 kapsül halinde 95,83 gram afyon sakızı bulundu.

Operasyon kapsamında İ.D., F.G. ve A.T. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinde yer alan "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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