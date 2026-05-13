Erzincan'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, sulama kanalına düşen 3 yaşındaki Göktuğ Topçu hayatını kaybetti. Olayın ardından gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Göktuğ Topçu isimli çocuk, kanal kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek içi su dolu sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan arama çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedenine, düştüğü noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
