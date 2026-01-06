Vali Aydoğdu 2025 asayiş raporunu açıkladı: Suç oranları düştü

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2025 yılına ait asayiş ve güvenlik verilerini düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşarak, kent genelinde suç oranlarında önemli düşüşler yaşandığını açıkladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2025 yılına ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda terörle mücadeleden asayiş olaylarına, uyuşturucuyla mücadeleden trafik denetimlerine, düzensiz göçten siber suçlara kadar birçok başlıkta elde edilen veriler açıklandı.

Vali Aydoğdu, 2025 yılı içerisinde Erzincan genelinde terör örgütlerine yönelik 49 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlar kapsamında 54 kişinin adli makamlara sevk edildiğini belirtti.

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta 2024 yılında 2 bin 512 olay yaşanırken, 2025'te bu sayı yüzde 7 azalarak 2 bin 340'a düştü. Her 2 yılda da olayların tamamı aydınlatılarak yüzde 100 başarı sağlandı.

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise 2024'te 355, 2025'te 279 olay meydana geldi. Yüzde 21,7'lik düşüş yaşanan bu suçlarda, 2025 yılı aydınlatma oranı yüzde 98,6 olarak kaydedildi. Otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı olaylarının ise 2025 yılı boyunca hiç yaşanmadığı bildirildi.

650 aranan şahıs yakalandı

2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar sonucunda; 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 597, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 37, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 16 kişi olmak üzere toplam 650 aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca 2 bin 55 kişi hakkında ifade işlemi yapıldı.

Ruhsatsız silah ve uyuşturucuyla mücadele

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında 2025 yılında 105 tabanca, 72 kurusıkı tabanca, 6 uzun namlulu silah ve 130 av tüfeği olmak üzere toplam 313 silah ele geçirilirken, 386 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Vali Aydoğdu, organize suç kapsamında ise herhangi bir olay yaşanmadığını vurguladı.

Uyuşturucu imal ve ticareti kapsamında 82 operasyon düzenlenirken, 115 kişi gözaltına alındı, 52 kişi tutuklandı. Kullanıcılık ve diğer suçlar kapsamında ise 324 olayda 356 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 38 kilo 651 gram uyuşturucu madde, 3 bin 380 kök kenevir ve 8 bin 771 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Siber suçlar ve trafik verileri

Siber suçlarla mücadele kapsamında 2025 yılı içerisinde 777 şahıs ve sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı.

Trafik kazalarında ise can kayıplarında ciddi düşüş yaşandı. 2024 yılında 32 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2025'te bu sayı 9'a düştü. Denetlenen araç sayısı yüzde 8,4 artarak 665 bin 393'e ulaştı.

Düzensiz göçle mücadele

2025 Aralık ayı sonu itibarıyla Erzincan'da geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 106 olarak açıklandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 79 operasyon yapılırken, 40 organizatör tutuklandı, 77 araca el konuldu. Mobil göç noktalarında yapılan 4 bin 541 kimlik denetiminde 5 düzensiz göçmen tespit edildi. - ERZİNCAN