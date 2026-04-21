Erzincan'da tefecilik ve yağma operasyonu

Erzincan'da çeşitli suçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli yağma, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve hırsızlık" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca ve şarjörleri, 1 ruhsatsız tüfek, 7 kesici-delici alet ile çek, senet, çeşitli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

