Erzincan'da tefecilik ve yağma operasyonu

Erzincan'da nitelikli yağma, tefecilik ve diğer suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlar sonucunda 2 tutuklama gerçekleştirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli yağma, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve hırsızlık" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca ve şarjörleri, 1 ruhsatsız tüfek, 7 kesici-delici alet ile çek, senet, çeşitli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor

Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Bu akşam 11'de olmayacak
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü

Eski valiye bir şok daha

Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor

Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Bu akşam 11'de olmayacak
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu

Denizde sıcak temas! ABD gemiye böyle asker çıkardı
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var

İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var