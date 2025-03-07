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Erzincan'da Şubat Ayında 162 Trafik Kazası

Erzincan'da Şubat Ayında 162 Trafik Kazası
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Erzincan'da Şubat 2025 ayında meydana gelen trafik kazalarını açıkladı. Polis bölgesinde toplam 162 kaza oldu, 70 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Şubat ayı kaza verilerini açıkladı.

Paylaşılan verilere göre Erzincan'da 2025 Şubat ayı içerisinde polis bölgesinde toplam 162 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazalarda 70 kişi yaralandı. Kazaların 42'i yaralamalı, 120'i maddi hasarlı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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