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Erzincan'da Silah Ticareti ve Dolandırıcılık Operasyonu: 15 Gözaltı

Erzincan'da Silah Ticareti ve Dolandırıcılık Operasyonu: 15 Gözaltı
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü, silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 11'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 200 personelin katılımı ile 22 adres ve eklentilerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1 Ak-47 uzun namlulu silah, 146 uzun namlulu silah fişeği, 4 AK-47 şarjör, 7 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 287 farklı ebat ve çaplarda fişek, 11 tabanca şarjörü, 1 yivsiz av tüfeği, 14 av tüfeği kartuşu, 1 pompalı tüfek şarjörü, 4 muşta, 7 bıçak, 2 kelepçe ve tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait 3 altın sikke ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A., E.C., K.K., ve M.N., tutuklanırken 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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