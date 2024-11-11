Erzincan'da Siber Suçlarla Mücadele Semineri Düzenlendi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince öğrenci ve öğretim görevlilerine seminer düzenlendi.

Erzincan'da siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde seminer düzenlendi. Seminerde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Hukuk ve Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ve öğretim görevlilerine; "Kişisel veri güvenliği, burs dolandırıcılığı, siber suç ve siber zorbalık, hesap kiralama dolandırıcılığı, yasadışı bahis" konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - ERZİNCAN