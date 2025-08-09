Erzincan'da Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Kül Olmaktan Kurtarıldı
Erzincan'da Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Erzincan'da seyir halindeyken ön kısmından alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halindeyken aniden alev alan bir otomobil, kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G.'ye ait 24 FC 405 plakalı araç, yol ortasında yanmaya başladı.
Aracın motor kısmında çıkan yangına çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir süre sonra yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması yaparak yeniden tutuşma riskini önledi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa