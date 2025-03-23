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Erzincan'da Seyir Halindeki Fiat Tofaş Araç Yangını

Erzincan'da Seyir Halindeki Fiat Tofaş Araç Yangını
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Erzincan'da bir Fiat Tofaş araç, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü yangını fark ederek aracı yol kenarına çekti ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Olayda araç tamamen yandı.

Erzincan'da seyir halindeki Fiat Tofaş araç alev alev yandı.

Olay, Erzincan Mimarsinan Mahallesi 1191 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.M'nin kullandığı 24 ABR 056 plakalı Fiat Tofaş araç seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerini aradı.

Vatandaşların evlerinin balkonundan cep telefonu kamerası ile kaydettiği yangında, araç kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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