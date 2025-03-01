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Erzincan'da Seyir Halindeki Fiat Tofaş Araç Yandı

Erzincan'da Seyir Halindeki Fiat Tofaş Araç Yandı
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Erzincan - Erzurum kara yolu üzerinde seyir halindeki Zafer Şahin'e ait Fiat Tofaş araç, alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiye ekiplerini çağırdı ancak araç kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da seyir halindeki Fiat Tofaş araç alev alev yandı.

Olay, Erzincan - Erzurum kara yolu Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zafer Şahin'e ait 24 DS 633 plakalı Fiat Tofaş araç seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiye ekiplerini aradı. Araç kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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