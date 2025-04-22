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Erzincan'da Sağlık Müdürlüğüne Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da Sağlık Müdürlüğüne Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı
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Erzincan'da Sağlık Müdürlüğü'ne giren bir kişi, kurusıkı tabancayla tehditte bulunarak olay çıkardı. Gözaltına alınan Adnan Dilmen, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Erzincan'da dün Sağlık Müdürlüğüne kurusıkıdan bozma tabancayla girip olay çıkaran zanlı tutuklandı.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne dün tıbbi sekreter kadın çalışanla görüşmek için giren ve ihbar üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Adnan Dilmen (31) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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